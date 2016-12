Papa Francesco: “Natale sia di stimolo per propositi di bene e di solidarietà”

Il Natale sia di stimolo per propositi di bene e di solidarietà: è l’auspicio di Papa Francesco all’udienza generale in aula Paolo VI in Vaticano nella quale ha ricordato che il presepe trasmette speranza. Il servizio di Rita Salerno