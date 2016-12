Piazza InBlu del 22 dicembre parlerà dell’attentato di Berlino, di sicurezza e contrasto al terrorismo

domani a Piazza InBlu, in onda alle 09.07, guarderemo a Berlino per seguire gli sviluppi dell’indagine sull’attacco di lunedi scorso, ma anche per discutere di sicurezza e contrasto al terrorismo. Nella seconda parte riflettori ancora puntati sulla vicenda Almaviva, ma non mancheremo di dare spazio ai temi politici.

Per intervenire in trasmissione

Numero verde: 800-366760

Sms: 347-2394152