Buona la prima. Calabria – Dialogo ‘rubato’ fa dimettere il sindaco tra i più influenti al mondo Giovedì 22 dicembre alle 18.13

Giovedì 22 dicembre, a Buona la prima, alle 18.13 su inBlu:

La prima pagina de Il Sole 24 Ore; Marco Biscella, vicecaporedattore centrale

La prima pagina de Il Messaggero; collegamento con il desk della cronaca di Roma, Michele Galvani

Giuseppe Caporaso in studio per Attenti al Lupo, in onda alle 19 su TV2000

Titolo – Calabria – Dialogo ‘rubato’ fa dimettere il sindaco tra i più influenti al mondo

Intervista a Mimmo Lucano, sindaco di Riace

Un dialogo “rubato” e diffuso su internet rischia di spezzare il sogno di Riace, piccolo paesino calabrese divenuto simbolo internazionale dell’accoglienza. Mimmo Lucano, sindaco al suo terzo mandato, inserito dalla rivista Fortune tra le cinquanta persone più influenti al mondo, ha presentato le dimissioni. Il Papa in persona gli ha scritto pochi giorni fa : «Le esprimo la mia ammirazione e gratitudine per il suo operato intelligente e coraggioso a favore dei nostri fratelli e sorelle rifugiati». Il caso si riassume in tre minuti di registrazione in cui il sindaco parla con due ex assessori del finanziamento in arrivo dalla Regione per interventi contro il dissesto idrogeologico. Sull’originalità della traccia audio sono già in corso accertamenti dell’autorità giudiziaria. Lucano parla di diffamazione e di regia mafiosa; Mimmo Lucano, sindaco di Riace