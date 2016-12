Papa: gli auguri di Natale con la Curia Romana e i dipendenti vaticani

In occasione dell’udienza alla curia vaticana per gli auguri natalizi Papa Francesco ha spiegato la riforma sintetizzandola in dodici punti ricordando che bisogna accogliere anche le resistenze, segno della vitalità della Chiesa. Il servizio di Rita Salerno

Incontrando tutti i dipendenti insieme ai loro famigliari, Papa Francesco ha fatto un elogio del lavoro ribadendo che in Vaticano non c’è posto per l’impiego in nero. Queste le sue parole.