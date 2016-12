Siria: da Aleppo evacuate 40 mila persone, 182 feriti gravi sono stati trasportati in ospedali turchi

Sono almeno 40 mila le persone evacuate da Aleppo, in Siria. Secondo le autorita’ turche, 182 feriti piu’ gravi sono stati trasportati in ospedali turchi. Migliaia di bambini rischiano la vita per il freddo. Secondo Andrea Iacomini, portavoce di Unicef, sono almeno 3.000 i bambini evacuati da Aleppo Est, ma ce ne sono ancora 4.000 intrappolati che hanno bisogno di aiuto. Marco Guadagnino, portavoce di Save The Cildren.

Giovanna De Fabiani