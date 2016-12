Buona la prima – Terremoto: Natale tra gli sfollati, sotto l’Albero la ricostruzione Venerdì 23 dicembre alle 18.13

Venerdì 23 dicembre, a Buona la prima, alle 18.13 su inBlu:

La prima pagina de Il Corriere della Sera, Enrico Caiano, caporedattore centrale

La prima pagina de La Gazzetta del Sud; Alessandro Notarstefano, direttore

Giuseppe Caporaso in studio per Attenti al Lupo, in onda alle 19 su TV2000

Terremoto: Natale tra gli sfollati, sotto l’Albero la ricostruzione

Il Natale dei terremotati – Le istituzioni lavorano alla ricostruzione perchè “il prossimo Natale e il prossimo Capodanno siano migliori di questo e siano belli come quelli precedenti”. Così ieri il presidente Sergio Mattarella in visita agli sfollati del terremoto ospitati in diverse strutture della costa marchigiana. Oggi è andato a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, il nostro collega Marino Galdiero con cui siamo collegati

All’interno le testimonianze di Annamaria Vecci di Accumoli che racconta la sua vita da sfollata e poi ricorda la notte del 24 agosto

E un’altra testimonianza di un anziano sfollato sempre di Accumoli