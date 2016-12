Atlante: Natale a Betlemme – Puntata del 25 dicembre 2016

Dedicata a Betlemme la puntata di Atlante del 25 dicembre. Come si vive oggi nella città della Natività? Che ripercussioni ha il muro di divisione che la circonda? A che punto è il percorso di pace? Giorgia Bresciani cerca di rispondere a questi interrogativi con l’aiuto di fra Francesco Patton, custode di Terra Santa, Vincenzo Bellomo, responsabile del Centro francescano per i Servizi sociali nell’area betlemita, suor Maria Mastinu delle Figlie della Carità che gestiscono il centro per bambini abbandonati La Crèche e Alberto Tonini, docente della Scuola di Scienze politiche dell’Università di Firenze e direttore del Master in Studi mediterranei della stessa università.