Bari: vescovo e Questore annullano messa per boss defunto. Mons. Cacucci a InBlu Radio: “No messe a mafiosi”

E’ stata annullata, dopo l’intervento del Questore e dell’arcivescovo di Bari Bitonto monsignor Francesco Cacucci, la celebrazione eucaristica in suffragio del presunto boss della ’ndrangheta Rocco Sollecito, ucciso lo scorso maggio in Canada dove viveva, annunciata per oggi a Grumo Appula. Ma le polemiche, nella città e non solo, non si fermano. Don Michele d’Atri, il parroco che doveva presiedere la messa e che ha difeso fino alla fine la sua decisione, annuncia una sua lettera ai fedeli. Alessandra Giacomucci ne ha parlato in Ecclesia con monsignor Francesco Cacucci.

Roma, 27 dicembre 2016 – “In base alle disposizioni del Questore ho ritenuto che non fosse assolutamente opportuno celebrare questa funzione per non creare non solo lo scandalo ma anche il dubbio che una messa possa essere in onore di un mafioso”. Lo ha detto l’arcivescovo di Bari-Bitonto, mons. Francesco Cacucci, in un’intervista a inBlu Radio, network delle radio cattoliche italiane, commentando il caso della messa annullata in suffragio del presunto boss della ’ndrangheta Rocco Sollecito, ucciso lo scorso maggio in Canada.

“Il Questore di Bari – ha sottolineato l’arcivescovo – ha ritenuto che tale messa potesse compromettere l’ordine e la sicurezza pubblica trattandosi di una persona in odore mafioso”.

Mons. Cacucci ha inoltre commentato l’operato e la decisione del parroco che avrebbe dovuto presiedere la messa: “Non credo che ci possa essere una connivenza, si tratta soltanto di una mancanza di prudenza. La Chiesa non ha mai permesso una celebrazione pubblica nei confronti di chi si fosse macchiato di un delitto. In altri casi non è stato permesso nemmeno il funerale quando la persona defunta, pubblicamente si era espressa contro i dettami della Chiesa”.

“Ci sono dei riferimenti criminali anche nella città di Bari – ha aggiunto mons. Cacucci – ovviamente da parte della Chiesa da sempre c’è un atteggiamento molto netto. Essendo dunque la criminalità molto diffusa sarebbe opportuno avere prudenza e prevenzione anche nell’opera pastorale”.

I sacerdoti della Diocesi, ha concluso l’arcivescovo, “sono stati sempre molto netti” contro la criminalità, e “questo caso è una vera eccezione”.