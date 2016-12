Terrorismo: 7 mila foreign fighters in Iraq, Siria e Libia fanno ritorno in Tunisia. Il commento di Fulvio Scaglione

Sono 7000 i tunisini che dopo aver combattuto come foreign fighters in Iraq, Siria e Libia stanno per tornare nel paese. La “Tunisia ci riguarda” spiega Fulvio Scaglione editorialista di Avvenire al microfono di Franco Rossi.