Meningite: a Roma muore maestra ma nessun allarme contagio

Non c’è allarme di contagio dopo la morte per meningite a Roma di un’insegnante. Non si tratta di meningococco ma di meningite dovuta al batterio escherichia coli, senza rischio di trasmissione diretta. Ma come distinguere i sintomi da quelli di una semplice influenza. Lo spiega il virologo Fabrizio Pregliasco