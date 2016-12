Papa Francesco: ognuno compia il cammino della speranza che ci porta a fidarci di Dio

Ognuno di noi deve percorrere, come Abramo, il cammino della speranza che ci porta a fidarci di Dio: è uno dei passaggi chiave della catechesi di Papa Francesco stamani in aula Paolo VI in Vaticano conclusasi con una esibizione circense.

Il servizio di Rita Salerno