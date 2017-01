A Piazza InBlu: Focus su terrorismo e attentato di Istanbul

Domani a Piazza InBlu, in onda alle 09.07, attenzione puntata sugli sviluppi delle indagini sull’Attentato di Istanbul che ha insanguinato la notte di Capodanno. Ma parleremo anche di “Terrorismo interno” con l’ordigno esploso vicino alla libreria di Casa Pound a Firenze. Nella seconda parte uno sguardo alle sfide politiche di Italia ed Europa per questo 2017: Migranti, Lavoro, Ripresa Economica e Banche. Per intervenire in trasmissione

Numero verde: 800-366760

Sms: 347-2394152