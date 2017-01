Congo: accordo per elezioni ancora non definitivo. Decisivo il comportamento di Kabila

Congo: accordo per elezioni ancora non definitivo. Decisivo il comportamento di Kabila

Congo: accordo per elezioni ancora non definitivo. Decisivo il comportamento di Kabila

L’accordo per le elezioni in Congo non è definitivo, decisivo il comportamento di Kabila nei prossimi mesi. Necessari ulteriori negoziati. L’intesa è stata raggiunto con l’aiuto della Conferenza episcopale congolese. Padre Giulio Albanese, giornalista esperto di Africa e fondatore di Misna, intervistato da Marino Galdiero.