Da lunedì 9 gennaio Padre Gianfranco Barbieri a “Prima di tutto”

Da lunedì 9 gennaio nuova conduzione della rubrica Prima di tutto. A proporre la riflessione del Vangelo del giorno Padre Gianfranco Barbieri, sacerdote della Diocesi di Milano, appartenente ai Missionari di Rho di cui è vicesuperiore. Dottore in Teologia Pastorale, impegnato nella predicazione di Missioni popolari ed Esercizi Spirituali al clero, ha istituito presso la sua comunità una scuola permanente per Animatori dei Gruppi di ascolto alla lettura delle Sacre Scritture. Autore di numerose pubblicazioni, è stato per oltre 20 anni membro degli esperti del Servizio per l’Apostolato Biblico a livello nazionale e diocesano. E’ fondatore e direttore di Radiomissione Rho. Ha collaborato con Radio Vaticana. Collabora a Radio Mater.

