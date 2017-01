Radio Libera Tutti – Un pomeriggio con Francesco Pannofino. Sabato 7 Gennaio alle 14.36

Voce meravigliosa, simpatia contagiosa e grande cuore. Possiamo riassumere così Francesco Pannofino, ospite speciale questa settimana dei ragazzi di Radio Libera Tutti. Ai microfoni di Erika, Viola ed Alexandra Pannofino si è raccontato, ha parlato della sua carriera di doppiatore ed attore, del musical “E se in tempo fosse un gambero” (attualmente in scena al Teatro Brancaccio di Roma), ma si è prestato anche a parlare di musica, di danza, persino di make up!