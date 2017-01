Piazza In Blu del 5 gennaio: focus su crisi siriana, attentato di Istanbul e deflazione.

Piazza In Blu del 5 gennaio: focus su crisi siriana, attentato di Istanbul e deflazione.

A Piazza InBlu, nella puntata del 5 gennaio in onda alle 09.07, attenzione puntata sulla crisi siriana con l’annuncio della data dei colloqui di Astana. Ma continueremo anche a seguire gli sviluppi delle indagini sull’attentato di Istanbul. Torneremo poi in Italia per parlare di deflazione e ricadute pratiche.

