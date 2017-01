Azzardo: nuovo record nel 2016, giocate per 95 miliardi di euro

Azzardo: nuovo record nel 2016, giocate per 95 miliardi di euro

Azzardo: nuovo record nel 2016, giocate per 95 miliardi di euro

Nuovo record per l’azzardo in Italia: nel 2016 sono stati giocati 95 miliardi di euro. Cifre raddoppiatesecondo l’agenzia specializzata Agipronews, rispetto al 2008. Don Armando Zappolini, presidente della campagna “Mettiamoci in gioco” intervistato nel corso di Pomeriggio inBlu da Alfredo Ranavolo e Marco Parce.