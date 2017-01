Carceri: nuovo appello Papa Francesco per dignità detenuti

Nuovo appello di Papa Francesco alla prima udienza generale del 2017 dedicata, come di consueto, alla speranza cristiana per la dignità dei detenuti. Ricordando il massacro in Brasile nel carcere di Manaus, il pontefice ha chiesto migliori condizioni di vita per quanti sono in carcere. Il servizio di Rita Salerno