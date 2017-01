Migranti: cresce preoccupazione e richiesta nuova gestione fenomeno. Il commento del Centro Astalli

Di fronte a quanto successo nel Centro di prima accoglienza di Cona nel veneziano e alla proposta annunciata dal governo di aprire un Centro di identificazione ed espulsione in ogni Regione cresce la preoccupazione e la richiesta di una gestione nuova del fenomeno migratorio. Padre Camillo Ripamonti è presidente del centro Astalli, il servizio dei gesuiti per i rifugiati in Italia.