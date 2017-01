Viaggio nei musei vaticani con il direttore Antonio Paolucci

La prima puntata del nuovo anno si apre con la testimonianza di Antonio Paolucci, direttore dei musei vaticani per un decennio, che prende per mano idealmente gli ascoltatori per condurli all’interno dell’immenso scrigno di bellezze visitato ogni anno da almeno sei milioni di persone. Paolucci che ha ricoperto il ruolo di direttore fino al 31 dicembre 2016 racconta cosa fa dei musei vaticani un polo di prima grandezza.

Almeno trentamila romani hanno visitato nei mesi scorsi grazie alle aperture notturne le gallerie pontificie al chiaro di luna: a riferirlo è Antonio Paolucci. Direttore fino al 2016 dei musei vaticani.