Papa riceve 7 mila terremotati del Centro Italia, “Ricostruire i cuori ancor prima delle case”

Ricostruire i cuori ancor prima delle case: è l’auspicio di Papa Francesco ai settemila terremotati del centro Italia ricevuti in mattinata in aula Paolo Vi in Vaticano. Un discorso tutto a braccio quello del pontefice che ha invitato i presenti a guardare avanti anche con una cicatrice in più.

Il servizio di Rita Salerno

Settemila persone hanno accolto l’abbraccio di Francesco che si è soffermato a lungo con quanti hanno voluto consegnargli un dono, una lettera, o soltanto la fatica di questo tempo difficile. Un incontro che ha riacceso e sostenuto la speranza.

Alessandra Giacomucci