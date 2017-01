Turchia: attentato a Izmir. Piazza inBlu affronta il tema del radicalismo islamico

Il 6 gennaio a Piazza InBlu, in onda alle 09.07, attenzione puntata sulla Turchia dopo il nuovo attentato oggi a Izmir, ma parleremo anche di Radicalismo islamico, con il premier Gentiloni che indica come principali terreni di reclutamento Carceri e Web. Nella seconda parte come ogni venerdi dedicheremo spazio e tempo alla nostra salute. In primo piano: Naturopatia e mali di stagione

