Migranti – L’Ue approva il nuovo piano italiano sui Cie per aumentare i rimpatri. Secondo la Caritas i Cie comunque non risolvono il problema dei rimpatri

Buona la Prima

Venerdì 6 gennaio – scaletta

La prima pagina de Il Sole 24 Ore; Mauro Meazza, caporedattore centrale

La prima pagina de La Gazzetta del Sud; Alessandro Notarstefano, direttore

Intervista a Oliviero Forti, Ufficio Immigrazione Caritas Italiana

Immigrazione – La Commissione europea approva il piano del governo italiano per aprire nuovi Cie, di piccole dimensioni, sparsi sul territorio, per aumentare i numeri dei rimpatri. Le misure confluiranno in un insieme organico di provvedimenti che conterrà anche un ddl sullo snellimento delle procedure delle domande d’asilo. Si prevede la soppressione dell’appello in caso di decreto di rifiuto del Tribunale e la creazione di sezioni specializzate nei tribunali stessi; Oliviero Forti, responsabile Ufficio Immigrazione Caritas Italiana