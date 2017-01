Papa Francesco: “Serve equa distribuzione delle risorse e lavoro per i giovani”

Papa Francesco: “Serve equa distribuzione delle risorse e lavoro per i giovani”

Papa Francesco: “Serve equa distribuzione delle risorse e lavoro per i giovani”

Impegnarsi per una più equa distribuzione delle risorse e stimolare le opportunità di lavoro soprattutto per i più giovani: lo ha chiesto Papa Francesco, durante l’udienza in Vaticano agli ambasciatori del corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede.

Il servizio è di Rita Salerno