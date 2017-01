Piazza In Blu del 10 gennaio: focus su Movimento 5 Stelle e ammissibilità quesiti referendati sul lavoro

A Piazza InBlu, nella puntata del 10 gennaio in onda alle 09.07, in primo piano la politica con il Movimento 5 Stelle che a Strasburgo lascia Farage per l’Alde e l’attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale sull’ammissibilità dei tre quesiti referendari sul Lavoro . Per intervenire in trasmissione.

Numero verde: 800-366760

Sms: 347-2394152