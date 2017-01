Buona la prima – Cyberspionaggio : spiati Renzi, Draghi, Monti. Due arresti.

Spiati politici, istituzioni, pubbliche amministrazioni, studi professionali e imprenditori di livello nazionale. Lo ha scoperto la Polizia postale che ha smantellato una centrale di cyberspionaggio che, per anni, ha raccolto notizie riservate e dati sensibili. L’indagine, condotta dalla Polizia postale e coordinata dalla procura di Roma, ha portato all’arresto di due persone, l’ingegnere nucleare Giulio Occhionero, di 45 anni, e la sorella Francesca Maria, residenti a Londra ma domiciliati a Roma e conosciuti nel mondo dell’alta finanza capitolina. L’indagine è coordinata dal pm Eugenio Albamonte della Procura di Roma; Paolo Attivissimo, giornalista informatico, responsabile del blog Il disinformatico.