Migranti: Molise regione più accogliente. Maglia nera a Lombardia e Valle d’Aosta

Il Molise è la regione più virtuosa in termini di accoglienza dei migranti. Maglia nera a Lombardia e Valle d’Aosta. Il direttore generale di Migrantes, mons. Gian Carlo Perego, racconta come funziona l’accoglienza in Italia. Esprime poi forte preoccupazione per la situazione dei minori non accompagnati. Oltre 25mila lo scorso anno. L’intervista di Marino Galdiero