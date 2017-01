Piazza In Blu del 11 gennaio: focus su Cyberspionaggio e ultimo discorso del presidente uscente Barack Obama.

A Piazza InBlu, nella puntata del 11 gennaio in onda alle 09.07, in primo piano l’inchiesta che ha rivelato una maxi rete di Cyberspionaggio ad opera di due fratelli. Coinvolti nomi in vista di politica ed economia. Infettati i computer di Bankitalia, Camera e Senato. Nella seconda parte spazio all’ultimo discorso del presidente uscente Barack Obama. Per intervenire in trasmissione.

Numero verde: 800-366760

Sms: 347-2394152