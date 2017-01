Sanità: al pronto soccorso di Nola pazienti curati per terra. Dura protesta del sindacato Anao Assomed

Sanità: al pronto soccorso di Nola pazienti curati per terra. Dura protesta del sindacato Anao Assomed

Sanità: al pronto soccorso di Nola pazienti curati per terra. Dura protesta del sindacato Anao Assomed

Sulla vicenda del pronto soccorso di Nola, in cui i pazienti erano stesi a terra per mancanza di posti letto, si registra la dura presa di posizione del sindacato dei medici dirigenti anao assomed. Per Costantino Troise, segretario nazionale della maggiore associazione sindacale, il collasso delle strutture ha radici lontane. L’intervista è a cura di Rita Salerno