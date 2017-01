Consulta: inammissibile il referendum sull’articolo 18. Ne parliamo a Buona la prima Mercoledì 11 gennaio alle 18.13

La prima pagina de Il Corriere della Sera; Enrico Caiano, caporedattore centrale

La prima pagina de Il Messaggero; collegamento con il desk della cronaca di Roma, Michele Galvani

Giuseppe Caporaso in studio per il lancio di Attenti al Lupo, in onda alle 19 su TV2000

Intervista a Ugo Magri, notista politico de La Stampa

Il referendum sull’art. 18 non si farà: la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il quesito. Il referendum proposto dalla Cgil puntava ad abrogare le modifiche apportate dal Jobs Act allo Statuto dei lavoratori e a reintrodurre i limiti per i licenziamenti senza giusta causa. Via libera invece ai quesiti sui voucher e sulla responsabilità in solido appaltante-appaltatore. Questa la sentenza dopo due ore di udienza a porte chiuse. La Corte Costituzionale era chiamata a decidere se dare o meno il via libera ai tre referendum abrogativi per i quali la Cgil aveva raccolto 3,3 milioni di firme. Le reazioni politiche; Ugo Magri, notista politico de La Stampa