Piazza In Blu del 12 gennaio: focus sulla sentenza della corte costituzionale sul referendum lavoro e ultimo discorso di Barack Obama

A Piazza InBlu, nella puntata del 12 gennaio in onda alle 09.07, parleremo della sentenza della Corte Costituzionale sull’ammissibilità dei tre quesiti referendari sul Lavoro presentati dalla Cgil. Disco verde il Referedum su Voucher e Appalti, non passa invece quello su Jobs Act-Art18. Ma continueremo a puntare lo sguardo sugli Usa. Dopo l’ultimo discorso ufficiale di Obama, la parola ora a Trump che si insedierà alla Casa Bianca il 20 gennaio. Per intervenire in trasmissione.

Numero verde: 800-366760

Sms: 347-2394152