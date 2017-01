Alitalia: Calenda, “Spettro default perchè società gestita male”

“Se l’Alitalia si trova ciclicamente a fare i conti con lo spettro di un default è perché non è una società gestita bene: per questo le colpe non devono cadere sui lavoratori” si è espresso così il Ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda. Ma la situazione è critica secondo i sindacati: ad oggi non esiste un piano industriale. Nino Cortorillo, segretario nazionale Filt Cgil