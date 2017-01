Buona la Prima – Migranti. Incontro Italia-Grecia: rafforzare i controlli Egeo e Adriatico e accelerare i ricollocamenti

Migranti – Incontro Italia-Grecia: rafforzare i controlli Egeo e Adriatico e accelerare i ricollocamenti

Intervista a Ioannis Mouzalas, ministro greco per le politiche migratorie

Unite dall’emergenza migranti, Grecia e Italia fanno il punto sulla situazione. Il ministro greco per le politiche migratorie, Ioannis Mouzalas, oggi a Roma ha incontrato il ministro degli Interni Marco Minniti. Al centro dei colloqui il punto sulle nuove prospettive legate al corridoio dell’Egeo, come dimostra la base logistica dei trafficanti esistente ormai da anni a Smirne, sulle coste occidentali della Turchia, da cui sono partiti numerosissime imbarcazioni dirette nelle isole del Dodecaneso e, la scorsa state, anche in Italia. Intanto la Germania fa sapere che inizierà a rinviare i richiedenti asilo verso la Grecia a partire da metà marzo, dopo cinque anni di sospensione dei trasferimenti a causa della crisi economica greca; Ioannis Mouzalas, ministro greco per le politiche migratorie