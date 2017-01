Disco inBlu today, dal 16 al 21 gennaio 2016 Sampha

Il giovanissimo Sampha annuncia l’uscita del nuovo singolo ‘(No One Knows Me) Like The Piano’, un omaggio dolorosamente bello e sincero al pianoforte che il padre portò nella loro casa londinese quando lui aveva tre anni; il pianoforte con cui ha scritto gran parte del suo attesissimo album di debutto Process in uscita il 3 febbraio. Anche se giovanissimo Sampha ha prodotto diversi artisti e prestato la sua voce e il suo talento cantautorale ad un ampio numero di star britanniche contemporanee. ‘(No One Knows Me) Like The Piano’ è disco inBlu today della settimana.