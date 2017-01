Migranti, ministro greco: “Inaccettabile rinvio rifugiati in Grecia da Germania” Ioannis Mouzalas a inBlu Radio: “Proposta tedeschi senza base realistica”

Roma, 12 gennaio 2017 – L’iniziativa della Germania che prevede il rinvio dei richiedenti asilo verso la Grecia a metà marzo “non possiamo accettarla, sarebbe una delle peggiori cose che possa accadere in Europa. Se una cosa simile dovesse succedere in Grecia ma anche in Italia questo farebbe cadere il servizio di asilo e accoglienza. Non possiamo permettere che questo accada”. Lo ha detto il ministro greco per le politiche migratorie, Ioannis Mouzalas, in un’intervista a inBlu Radio, network delle radio cattoliche italiane.

“Devono capire – ha aggiunto il ministro greco – che abbiamo un grande numero di migranti nel nostro Paese, dobbiamo prima risolvere questa questione e poi potremmo parlare dei ritorni. La Grecia è in grande difficoltà con i suoi 70 mila rifugiati. E’ come se in Italia ce ne fossero 380 mila. Non possiamo accettare tutto questo. Questa tesi della Germania non ha una base realistica”.

Unite dall’emergenza migranti, Grecia e Italia hanno fatto il punto sulla situazione. Il ministro greco per le politiche migratorie, Ioannis Mouzalas, oggi a Roma ha incontrato il ministro degli Interni, Marco Minniti: “Con il ministro Minniti è stato un incontro molto cordiale. Abbiamo condiviso che la situazione riguardante il programma relocation” dei richiedenti asilo dell’Unione Europea, “non può continuare così. Grecia e Italia sono d’accordo sul fatto che non si può parlare del Trattato di Dublino fin quando non comincerà il relocation”.