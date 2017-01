Sanità: Regioni in grave carenza di sangue a causa di freddo e influenza

Grave carenza di sangue in alcune regioni italiane a causa di freddo e influenza. Negli ospedali mancano 2600 unità di globuli rossi. Sono le strutture regionali che si sono attivate per il coordinamento con le associazioni di donatori per far fronte all’emergenza come ci spiega Giancarlo Maria Liumbruno direttore del Centro nazionale sangue