Vaticano: Mc Donald’s offre pasti ai senza tetto in zona San Pietro: panino al formaggio, mele e acqua

Un panino doppio al formaggio, mele fresche tagliate in busta e una bottiglietta d’acqua: è il menù delle proposte alimentari che da lunedì prossimo, 16 gennaio, il Mc Donald’s appena inaugurato in zona S. Pietro offrirà ai senza tetto. Si tratta di mille pasti caldi, spiega Lucia Ercoli, direttrice di Medicina Solidale, associazione promotrice dell’iniziativa solidale. Rita Salerno l’ha intervistata per noi.