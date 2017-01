A tempo di musica: ospite in studio Enrico Pieranunzi

Ospite in studio uno dei maggiori pianisti jazz a livello europeo, Enrico Pieranunzi, per presentare un nuovo album realizzato a quatto mani con Bruno Canino, maestro del pianismo classico contemporaneo. Si tratta di “Americas”, dedicato a musiche per due pianoforti in bilico fra jazz e classica (Gershwin, Copland, Guastavino, Piazzolla e Bolcom). Pieranunzi ricostruisce le tappe salienti della sua carriera, dagli anni ’70 a oggi, regalandoci ricordi personali di star con cui ha lavorato, a cominciare da Chet Baker.

Fra un racconto e l’altro, siede alla tastiera e ci regala alcune improvvisazioni che rimarranno nella storia della nostra radio.