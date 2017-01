Buona la prima – Crisi Alitalia: un altro segnale dell’Italia che non cresce

Venerdì 13 gennaio alle 18.13

Venerdì 13 gennaio, a Buona la prima, alle 18.13 su inBlu:

La prima pagina de Il Sole 24 Ore; Mauro Meazza, caporedattore centrale

La prima pagina di Repubblica Palermo; Enrico del Mercato, caporedattore

Crisi Alitalia: un altro segnale dell’Italia che non cresce

Intervista a Leonardo Becchetti, economista, Università di Roma Tor Vergata

La crisi dell’Alitalia e le altre vertenze aziendali ci raccontano un’Italia che non riesce a studiare piani innovativi per creare occupazione, mentre gli strumenti di tutela dei lavoratori, come l’articolo 18, vengono accantonati a favore degli incentivi alle imprese. Qual è l’analisi e l’opinione del mondo economico? Lo chiediamo a Leonardo Becchetti, economista, Università di Roma Tor Vergata