Ecclesia la domenica: migranti minorenni, vulnerabili e senza voce

Approfondiremo il tema della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato e andiamo in Lombardia dove quest’anno si svolgono le manifestazioni principali. Entreremo nella parrocchia di sant’Arialdo di Baranzate, alle porte di Milano, “centro del mondo” per la diversità di etnie. Ci sposteremo anche oltre frontiera a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, nella chiesa di santa Maria che conta il più alto numero di parrocchiani stranieri al mondo. Ma il 15 gennaio parleremo anche di utero in affitto, presenteremo il Parco internazionale dei Saperi in Sicilia e inizieremo ad ascoltare l’oratorio “La Creazione” del compositore tedesco Franz Joseph Haydn.