Diodato a Pomeriggio inBlu presenta il suo nuovo album

Alla vigilia del debutto del tour che prende il nome dal disco “Cosa siamo Diventati”, Diodato racconta a Raffaella Frullone e Marco Parce il percorso che lo ha portato al secondo album di inediti dopo una parentesi dedicata a rendere omaggio ai grandi della musica italiana passando per il Best New Generation di Mtv ed un festival di Sanremo già tre anni fa.

Ascolta l’intervista integrale.