Udienza generale, Papa: “sperare è attendere la risurrezione come realtà certa”

Nel contesto attuale abbiamo bisogno di ritornare alla radice della nostra fede per prendere coscienza di quanto Dio ha operato per noi in Cristo Gesù: questo il cuore della riflessione di Papa Francesco all’udienza generale incentrata sulla speranza cristiana. Il servizio di Rita Salerno