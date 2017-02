InBlu Radio al festival della canzone italiana SanRemo 2017, dal 6 all’11 febbraio

anche quest’anno la prossima settimana (6 – 11 febbraio 2017) seguiremo il Festival della Canzone Italiana di Sanremo.

Da lunedì a sabato Marco Parce in diretta da Sanremo porterà in Pomeriggio inBlu le voci dei protagonisti che risulteranno significativi per i testi prescelti e per la storia umana oltre che artistica , critici musicali presenti in sala stampa, le notizie di giornata e brani musicali legati al Festival. Collegamenti anche nel programma Mattinata inBlu.

Il programma C’è sempre una canzone curato da Paola De Simone ospiterà da lunedì a venerdì gli autori dei testi giudicati più significativi sia tra i 22 big che tra le 8 Nuove Proposte.