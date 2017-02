Migranti: leader sindacali e religiosi siglano accordo a Lampedusa. Il commento di Barbagallo (Uil)

L’accordo di Lampedusa, siglato oggi dai sindacati di otto Paesi mediterranei al meeting organizzato dalla Uil sull’emergenza migranti, propone all’Unione Europea di istituire un fondo in cui tutti i Paesi membri facciano confluire risorse derivanti da forme di solidarietà fiscale. Una sorta di 8 per mille, che servirebbe a raccogliere risorse da destinare a progetti in grado di creare lavoro in quelle zone prostrate dall’indigenza, dalla povertà e dalla guerra. Sentiamo a Carmelo Barbagallo, segretario generale Uil.

intervista di Federica Margaritora per ‘Buona la prima':