Piazza InBlu del 2 febbraio: attenzione sul vertice europeo di Malta, migranti su rotta Libia-Italia, decreto provvedimenti a sostegno popolazioni terremotate e salute in onda il 2 febbraio alle 09.07

A Piazza InBlu, nella puntata del 2 febbraio in onda alle 09.07, attenzione puntata sul Vertice Europeo di Malta. In primo piano la questione Migranti e l’intenzione di bloccare la rotta Libia-Italia. Guarderemo poi al Decreto contenente i provvedimenti a sostegno delle popolazioni colpite da terremoto e neve. Nella seconda parte come ogni venerdi dedicheremo spazio e tempo alla nostra Salute: parleremo di Cataratta. Per intervenire in trasmissione.

Numero verde: 800-366760

Sms: 347-2394152