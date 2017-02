Disco inBlu today dal 6 all’11 febbraio sarà “Where’s The Revolution” dei Depeche Mode

Where’s the revolution è un brano che sprona, già dal titolo, a ribellarsi alle violenze, alle imposizioni sbagliate, ad alzare la testa per i propri diritti e segna il ritorno dei pionieri dell’elettronica dopo quattro anni di silenzio discografico. Il singolo anticipa “SPIRIT”, il nuovo album che uscirà in tutto il mondo il 17 marzo.

Dave Gahan ha dichiarato: “Siamo estremamente orgogliosi di Spirit e non vediamo l’ora di farlo sentire a tutti. Abbiamo realizzato un album che trovo davvero potente, tanto a livello di sound quanto di messaggio”. Where’s The Revolution” dei Depeche Mode è disco inBlu today della settimana.