Francesco incontra Chiesa evangelica tedesca: “In cammino verso l’unità con le altre confessioni cristiane”

In cammino verso l’unità con le altre confessioni cristiane, così Francesco incontrando una delegazione della chiesa evangelica tedesca. I luterani invitano il Papa in Germania. Cardinal Marx: in tempi di nazionalismo i cristiani uniti per la pace. Il servizio di Marino Galdiero