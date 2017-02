Buona la Prima – Economia, Padoan: impegnati nel calo del debito. Istat: prosegue la crescita martedì 7 febbraio alle 18.13

Intervista a Luigino Bruni, economista, Università di Roma Lumsa

Un Paese ad alto debito non può non occuparsi della sua discesa. Lo spiega il ministro dell’Economia Padoan, evidenziando come lo ricordi proprio la risalita dello spread.’Per il governo, la riduzione del debito è obiettivo centrale’, aggiunge Padoan. Il differenziale intanto rallenta. Ieri il muro a difesa dell’ euro alzato dal numero uno della Bce Draghi. Secondo l’Istat, prosegue il ritmo di crescita dell’economia italiana e continua la ripresa del settore manifatturiero a cui si associano il miglioramento del potere d’acquisto delle famiglie e l’incremento degli investimenti. L’indicatore anticipatore segnala il proseguimento dell’attuale ritmo di crescita dell’attività economica, afferma la nota mensile, mentre diminuisce l’indice del clima di fiducia dei consumatori legata al peggioramento del clima economico. Migliora invece la fiducia delle imprese. Previsioni troppo rosee e infondate per le associazioni dei consumatori. Borse volatili con tensione sui bund tedeschi; Luigino Bruni, economista, Università di Roma Lumsa