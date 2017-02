Papa Francesco: “Il denaro è un idolo tirannico, capace di ostacolare la pace”

Il denaro è un idolo tirannico, capace di ostacolare la pace: lo scrive Papa Francesco nel messaggio per la quaresima 2017 presentato stamani in sala stampa vaticana nel quale si è lasciato ispirare dalla parabola del ricco e del povero Lazzaro. A precisarne i contenuti il segretario delegato del nuovo dicastero sullo sviluppo umano monsignor Dal Toso e la fondatrice di Nuovi Orizzonti, Chiara Amirante. L’ha seguita per noi Rita Salerno