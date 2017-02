Papa: chi favorisce la tratta di persone, è responsabile davanti a Dio

Chi favorisce la tratta di persone, è responsabile davanti a Dio: è il nuovo tweet di Papa Francesco in cui chiede preghiere per la conversione dei cuori. E a conclusione dell’udienza generale sulla speranza cristiana, il pontefice ha lanciato un appello per i migranti e per gli esseri umani schiavizzati. Il servizio di Rita Salerno